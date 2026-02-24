Україна готова заморозити війну на нинішній лінії фронту, – Зеленський

Попри тривалий та напружений процес мирних переговорів досягти конкретних рішень щодо завершення війни в Україні наразі не вдається. Надзвичайно чутливими є питання територій, у цьому аспекті жодна зі сторін не погоджувалася на компроміси. Втім, президент Зеленський висловився щодо можливого замороження війни по теперішній лінії фронту.

В інтерв'ю для CNN він пояснив, наскільки реальною є ця ідея, а також назвав основні умови такого сценарію.

Цікаво Зеленський вперше показав свій бункер: який вигляд має сховок президента

Чи можливе замороження війни на нинішній лінії фронту?

Президент заявив, що Україна готова розглянути варіант замороження бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас він наголосив, що ЗСУ не відступатимуть із тих районів Донецької області, які залишаються під контролем Києва.

Ми вже сказали, що готові до компромісу, щоб заморозити пункти, де ми залишаємося, ці місця. Це заморожена лінія розмежування. Ми до цього готові,

– висловився Зеленський.

За його словами, Росія наполягає на тому, щоб Україна залишила приблизно 20% території регіону, яку наразі утримує українська армія, зокрема так званий пояс фортець. Йдеться про промислові міста, а також ключові залізничні та автомобільні шляхи, що забезпечують оборону й логістику фронту.

Президент підкреслив, що вимога просто вивести війська є неприйнятною. Україна, зазначив він, не може легковажно поступитися власною територією після років війни та великих втрат.

Якщо росіяни чи партнери по діалогу з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з наших укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми ж не діти,

– висловився він.

Зеленський також акцентував на відповідальності перед людьми, які залишаються в цих містах, адже там проживають близько 200 тисяч осіб, і питання їхньої безпеки є принциповим.

Як зазначив глава держави, неможливо просто залишити цих громадян і сказати, що відтепер вони опиняються під владою Росії.

До слова, раніше ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко в інтерв'ю для 24 Каналу висловив думку, що можливе замороження війни може створити серйозні проблеми для Росії, оскільки утримання чисельної армії без активних бойових дій стане для неї обтяжливим і фінансово, і соціально.

Що відбувається на фронті: останні новини