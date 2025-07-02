Заморозка поставки зброї від США: в Раді прокоментували ситуацію

На випадок, якщо США дійсно не поставлятимуть в Україну зброю, наша оборона має запаси потужностей. Однак у Верховній Раді сподіваються, що дипломати вирішать з Пентагоном питання військової допомоги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, якого цитує "РБК-Україна".

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Як українська влада реагує на призупинення військової допомоги від США

Україна ще не отримала офіційної заяви про те, що Сполучені Штати збираються тимчасово припинити надання зброї для України. Тому на думку Веніславського, ще рано робити якісь висновки. Однак українська сторона готова до будь-яких викликів, хоча відсутність допомоги від партнерів насправді буде негативним явищем для України.

Ми маємо лише заяву спікерки Білого дому. Тому я думаю, що наші дипломати включаться в цей процес і ми отримаємо найближчим часом повну інформацію офіційну про те, яке рішення прийнято і яка конкретно номенклатура цих засобів була обмежена,

– сказав посадовець.

Україна розуміє всі ризики сучасної міжнародної політики, а тому готова до можливих скасувань західної підтримки. Резерв озброєння в країні наявний. Але Веніславський висловив надію, що дипломати, Міністерство оборони, Офіс Президента та Парламент повинні досягти позитивної згоди зі США.

Так влада намагатиметься спільно мінімізувати всі ризики, щоб не втратити особливо ті види озброєння, які є тільки в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, після перевірки наявних запасів зброї у США було вирішено поставити інтереси країни на перше місце та залишити зброю собі. У Пентагоні, ймовірно, знайшли розв'язання проблеми, адже Дональду Трампу передають пропозиції, яким чином можна і допомогти Україні, і не втратити запаси.