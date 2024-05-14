Коли й у яких областях цього тижня ще будуть заморозки

Цього тижня в Україні знову очікуються заморозки. Температура може опуститися до -3 градусів

Коли саме й у яких областях чекати заморозків, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також експерт назвав дату, коли потепліє.

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Де і коли ще будуть заморозки у травні

Кібальчич писав, що на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Цікаво, що середньодобова температура повітря упродовж цього тижня виявиться нижчою за норму аж на 5 – 10 градусів.

Заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях,

– зазначив синоптик.

Експерт прогнозував на ніч вівторка 2 – 7 тепла, на поверхні ґрунту подекуди заморозки 0 – 3 градуси. Вдень 11 – 16 градусів тепла.

У середу, 15 травня, вночі також 2 – 7 тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями знову заморозки до -3 градусів. Вдень в Україні до +16.

Вночі четверга до +7, але знову в західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 градусів. Вдень в Україні 12 – 17 тепла, а на Закарпатті вже до +21.

Синоптик зазначив, що поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується тільки з 17 травня.

Так, у п'ятницю, вночі 3 – 8 тепла, вдень 16 – 21. Заморозки вже не очікуються.

У суботу, 18 травня, вночі вже 5 – 10 тепла. Вдень до +21. Тільки в західних областях дещо прохолодніше, зокрема, місцями 12 – 17 градусів.

Цікаво, що вночі неділі вже навіть до +12 градусів. Вдень в Україні пригріє до 18 – 23 градусів тепла.

До речі, Ігор Кібальчич також писав, що цього тижня розвиток висотного циклону над Лівобережжям нашої держави буде сприяти ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності. Окрім того, можливі грози.