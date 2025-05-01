Заморозки аж до -5 накриють Україну у травні: доки буде холодно
- Заморозки до -5 градусів очікуються в Україні у перші дні травня.
- Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Заморозки з України не відступають й у травні. Температура опуститься нижче нуля найближчими днями майже по всій території країни.
Синоптики прогнозують аж до -5. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Де і коли у травні будуть заморозки
Попередження про заморозки на території України синоптики дали на 2 – 3 травня.
Так, у п'ятницю, 2 травня, вночі у західних, північних, більшості центральних областях на поверхні ґрунту очікують 0 – 5 градусів нижче нуля.
Заморозки 2 травня / Карта Укргідрометцентру
Вночі суботи, 3 травня, заморозки поширяться у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Заморозки 3 травня / Карта Укргідрометцентру
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
До слова, сьогодні, 1 травня, місцями у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.
Водночас у північних та центральних областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.