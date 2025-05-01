Заморозки аж до -5 накриють Україну у травні: доки буде холодно

Заморозки з України не відступають й у травні. Температура опуститься нижче нуля найближчими днями майже по всій території країни.

Синоптики прогнозують аж до -5. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Де і коли у травні будуть заморозки

Попередження про заморозки на території України синоптики дали на 2 – 3 травня.

Так, у п'ятницю, 2 травня, вночі у західних, північних, більшості центральних областях на поверхні ґрунту очікують 0 – 5 градусів нижче нуля.

Заморозки 2 травня / Карта Укргідрометцентру

Вночі суботи, 3 травня, заморозки поширяться у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Заморозки 3 травня / Карта Укргідрометцентру

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, сьогодні, 1 травня, місцями у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.

Водночас у північних та центральних областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень прогріється до +24.