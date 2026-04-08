Серйозні заморозки накриють Україну: де та коли чекати похолодання

В Україну посеред квітня прийшло різке похолодання. Серйозні заморозки найближчим часом накриють всю територію країни.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, де та коли буде похолодання.

Коли будуть заморозки?

Синоптики дали попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні на найближчі 3 дні.

Так, вночі 9, 10 та 11 квітня очікують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення та ускладнення роботи транспорти та інфраструктури.

Окрім того, 9 квітня заморозки у повітрі від 0 до -3 очікують у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

А вночі 10 та 11 квітня – по всій Україні.

З цього приводу оголошений уже ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Заморозки в Україні / Карти Укргідрометцентру

