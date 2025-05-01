В Україні знову вдарять заморозки: коли й у яких областях

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. На початку травня в Україні знову очікуються заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки в Україні

Заморозки знову очікуються в Україні вже з п'ятниці. Так, 2 травня у західних, північних, більшості центральних, 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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