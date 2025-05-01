1 травня, 20:00
В Україні знову вдарять заморозки: коли й у яких областях
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. На початку травня в Україні знову очікуються заморозки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки в Україні
Заморозки знову очікуються в Україні вже з п'ятниці. Так, 2 травня у західних, північних, більшості центральних, 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Погода на ти доби
- У п'ятницю в Україні без опадів. Тільки у Криму та Сході вночі подекуди невеликий дощ. Уночі +1 – +6, на Півдні до +10 градусів. Удень +11 – +16, на Заході та Південному Заході до +20 градусів.
- На вихідних у західних, північних і більшості центральних областей короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.
- 3 травня у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях вночі +1 – +6 градусів, на ґрунті заморозки 0 – -5 градусів. Удень +15 – +20 градусів. Тим часом на решті території вночі +3 – +10, удень +18 – +24.
- У неділю, 4 травня, вночі +9 – +14, у південно-східних областях +4 – +9. Удень +21 – +26, на узбережжі морів і крайньому Заході +13 – +18 градусів.