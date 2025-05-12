Де знову будуть заморозки і сніг найближчими днями

У частині областей України знову прогнозують заморозки. На поверхні ґрунту до -3 градусів. Також подекуди ще буде йти сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Протягом 13 – 14 травня в Україні вночі переважатиме погода без опадів. Удень йтимуть невеликі дощі.

Далі, 15 травня, на Заході помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі. На решті території без опадів.

У найближчі три доби вітер в Україні буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, у четвер на Заході та Півночі подекуди пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Уночі в Україні +2 – +8 градусів, але 13 травня в західних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Удень +10 – +15, а на Півдні та Сході до +18 градусів.

Тим часом на високогір'ї Карпат невеликий дощ, удень 15 травня помірний дощ і мокрий сніг. Вночі близько 0 градусів, удень +5 – +10 градусів.

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В яких областях будуть заморозки 13 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температурний антирекорд у Львові

11 травня мінімальна температура повітря становила -0,2 градуса. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось ще 1978 році. Тоді було +0,4 градуса.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології наголосили, що це вже другий випадок перекриття мінімальної температури повітря від початку року.

Ба більше, вдруге зафіксовано під час весни. Уточнили, що перший випадок був у квітні.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у травні за всю історію спостережень, становить 0 – -6 градусів. Подекуди в Сумській області й гірських районах навіть -7 – -10 градусів. На узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Абсолютний максимум становив +30 – +37 градусів. В Одеській і Луганській областях, а також у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.