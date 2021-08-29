Замотані в одяг: у Франції чоловік виявив рештки дітей у власному будинку

У Франції 41-річний чоловік побачив жахливу знахідку у себе вдома – рештки дитячих тіл. Вони були запхані в поліетиленові пакети, а зверху ще й загорнуті в одяг.

Ситуація трапилась у французькій комуні Мезре. Ім'я чоловіка не назвали.

Читайте також Ніхто не знав про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку

Як побачив знахідку

44-річна дружина чоловіка раптово померла від раку. Після цього він вирішив влаштувати генеральне прибирання вдома. Однак те, що побачив, шокувало не лише його. Чоловік знайшов рештки дітей, коли прибирав у шафах в гаражі.

На місце одразу ж приїхали правоохоронці. Вже пізніше службовці, обшукавши територію, знайшли ще 2 мертві дитини в замкненій шафі в сараї. Поряд лежали 2 ножі.

Коли загинули діти

Тіла були у поліетиленових пакетах, а зверху ще й загорнуті в одяг. Наразі розслідування триває, однак припускають, що кожна дитина померла у різний період.

Варто зазначити, що у пари, яка жила у домівці, не було дітей. Однак у дружини, яка померла, були 2 дитини від першого шлюбу.

Найближчим часом проведуть розтин і аналіз знайдених тіл.

Останні обурливі ситуації в Україні