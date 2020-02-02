Замуровані підвали – смерть котам: як зоозахисники в Києві рятують вуличних тварин

Столичні зоозахисники озброюються будівельними інструментами, щоб вивільнити вентиляційні отвори. Мешканці більшості столичних будинків забивають їх на зиму, і цим прирікають на смерть безпритульних котів, які там ховаються від негоди. Як реагують на таку ініціативу самі мешканці багатоповерхівок – читайте в матеріалі 24 каналу.

У 2017 році Київрада заборонила виганяти котів із підвалів будинків, адже їх визнали частиною екосистеми міста. Працівники ЖЕКів мали забезпечити вільний доступ до цієї частини приміщення. Проте за цей час не відбулося жодних зрушень, тож зоозахисники, почали боротися самостійно.

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Зоозахисник Євген Болсуновський розповів, що задля порятунку тварин вони використовують лом, спеціальні ножиці, болторіз і болгарку на акумуляторі.



Зоозахисники звільняють вентиляційні отвори

Однак, мешканці будинків не ставляться схвально до цієї ініціативи. Місцевий мешканець наголосив: він проти притулку для котів у приміщенні, в якому живуть люди. За його словами, саме через цих тварин, люди страждають від укусів клопів. Натомість зоозахисник Олег Юрський відзначив, що коти не заносять до підвалів бліх, а навпаки – борються зі шкідниками.

У підвалах будинків живуть щури, миші, гризуни-шкідники, а коти їх знищують,

– пояснив Олег Юрський.

Закриття вентиляційних отворів призводить до руйнування будинку. Експерт питань ЖКГ Андрій Нікончук зазначив: відповідні технічні норми говорять про те, що площа продух вираховується від площі будинку. Тому вентиляційні отвори мають бути відчинені для того, щоб звідти виходила зайва волога.

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Зоозахисники нагадали, що насильно вилучати котів з підвалів дозволено лише для стерилізації та вакцинації. Наразі Олег Суворов у соціальній мережі збирає адреси зі замурованими вентиляційними отворами, далі передає їх інспектору з благоустрою, який має забезпечити вільний доступ у підвали для всіх котів.