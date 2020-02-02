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      Наколов на вила і кинув у вогонь: за знущання з собаки поліцейський може загриміти на 8 років

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      ДБР завершило розслідувати справу проти поліцейського, що намагався живцем спалити собаку / konkurent.in.ua

      Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо поліцейського з Кривого Рогу, який на очах у малого сина побив собаку вилами.

      Обвинувальний акт щодо підозрюваного вже скерували до суду, повідомляє Державне бюро розслідувань.

      До слова: За вбивство двох кошенят чоловіка засудили на 5 років

      Інцидент трапився ще 2 березня 2019 року, коли до правоохоронця та його малолітнього сина підійшов безпритульний собака. Тварина почала гавкати, а поліцейський вдарив її вилами, якими перед тим прибирав біля будинку.

      Пізніше чоловік відвів дитину за будинок, а сам повернувся, наколов собаку на вила та кинув у багаття, яке перед тим розпалив.

      Від загибелі тварину врятували перехожі. Тепер служителю закону загрожує від 5 до 8 років за ґратами через жорстоке поводження з тваринами.

      Що передбачає закон за жорстоке поводження з тваринами?Закон про жорстоке поводження з тваринами, зокрема, забороняє їх каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.

      Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.

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      1 лютого
      1993
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Світ тварин
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