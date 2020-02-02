Наколов на вила і кинув у вогонь: за знущання з собаки поліцейський може загриміти на 8 років

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо поліцейського з Кривого Рогу, який на очах у малого сина побив собаку вилами.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного вже скерували до суду, повідомляє Державне бюро розслідувань.

До слова: За вбивство двох кошенят чоловіка засудили на 5 років

Інцидент трапився ще 2 березня 2019 року, коли до правоохоронця та його малолітнього сина підійшов безпритульний собака. Тварина почала гавкати, а поліцейський вдарив її вилами, якими перед тим прибирав біля будинку.

Пізніше чоловік відвів дитину за будинок, а сам повернувся, наколов собаку на вила та кинув у багаття, яке перед тим розпалив.

Від загибелі тварину врятували перехожі. Тепер служителю закону загрожує від 5 до 8 років за ґратами через жорстоке поводження з тваринами.

Що передбачає закон за жорстоке поводження з тваринами?Закон про жорстоке поводження з тваринами, зокрема, забороняє їх каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.



Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.