Занепокоєна Німеччина хоче власний "Залізний купол": країна не захищена від російських ракет

У Німеччині виявили, що вони ніяк не захищені від російських ракет. Особливо тих, які розміщені в Калінінградській області, звідки "Іскандер" може долетіти до Берліна за 5 хвилин. Тому вирішили оновити свою ППО.

Журналісти встановили, що вся територія Німеччини є в зоні досяжності російських ракет. А ефективної системи ППО в країні немає.

До теми Через війну Росії в Україні: Німеччина подвоїть витрати на оборону

Тож після початку війни Росії проти України, в Німеччині вирішили задуматися над власною безпекою. І таки модернізувати свій протиракетний захист.

Німецький канцлер Олаф Шольц і його уряд розглядають можливість створення протиракетного щита над всією територією країни. Вони хочуть створити аналог "Залізного купола", який використовує Ізраїль. А також зацікавлені у системі Arrow 3 (Стріла 3), яка може збивати балістичні ракети ще у космічному просторі. А також, за деякими даними, збивати й супутники.

Щоб створити німецький аналог "Залізного купола", на території країни будуть встановлені три ракетні радіолокаційні системи типу Super Greene Pine. Дані вони передаватимуть у командний пункт. Там бійці ВПС цілодобово стежать за ситуацією. Якщо радар виявляє ракетну атаку, то з однієї з пускових установок, встановлених по всій країні, запускається ракета Arrow 3, яка перехоплює атакуючу ракету в космосі та знищує її там.

За попередніми даними, система може запрацювати вже у 2025 році.

Німці обіцяють, що вона буде настільки потужна, що радар зможе охопити й сусідні країни – Польщу, Румунію та країни Балтії. Тільки ці країни повинні вже самостійно встановити систему Arrow 3, щоб збивати ракети.

Однак рішення щодо захисного щита ще не прийнято.