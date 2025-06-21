У ГУР розповіли, скільки максимально дронів Росія може запускати за одну добу

Країна-агресорка Росія має на озброєнні тисячі ударних БпЛА типу Shahed-136 та імітаторів. Максимально за добу ворожі війська можуть запускати по Україні до 500 дронів.

Про це йдеться у відповіді ГУР МО України на запит видання "РБК-Україна", пише 24 Канал.

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Скільки БпЛА Росія може запускати за добу

Відповідно даних воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

На сьогодні, за оцінкою ГУР, Росія може виробляти до 170 таких дронів на добу – ударних та імітаторів.

При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.

За інформацією ГУР, Росія здатна запускати до 300 ударних БпЛА за одну добу, проте якщо враховувати імітатори – максимальна кількість може сягати 500 одиниць.

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До слова, Росія в ніч проти 21 червня вкотре била дронами по українських містах.

Так, окупанти атакували 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове; Чауда – ТОТ Крим.

Також цієї ночі ворог запускав ще й ракети.