У Росії значні проблеми як з ракетами, так і з авіацією: у ГУР оцінили можливість успіху ворога

У Росії залишилося значно менше ракет, ніж вона удає. Крім цього, у ворога є проблеми з авіацією.

Українська розвідка розповіла, що уважно слідкує за запасами та промахами Росії. А також за її ядерною складовою.

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Розвідка оцінила запаси ворога

Важко згадати, коли Росія востаннє застосовувала ракету "Онікс". Раніше це були масовані застосування по Одеській області, але "Онікс" – це протикорабельна ракета. Тому її ефективність була низька.

29 грудня минулого року у Росії заговорили про передачу ВКС партії Су-57. Але аналіз ГУР свідчить, що ця інформація не відповідає дійсності. у Росії багато років переносили терміни введення цих літаків в експлуатацію, і нині вони мають значні проблеми з авіонікою, з радіолокаційними станціями, двигуном, системою управління літака, та й із запчастинами.

В окупантів є проблем й з літаками-носіями МіГ-31. Показовим є інцидент, який стався в Білорусі – в одного з них загорівся двигун.

Є проблеми й з арсеналом, зокрема з безпілотниками. Наразі росіяни використали приблизно 660 "шахідів". За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Вони вже замовили нову партію, проте потрібен час для їх доставки та підготовки.

З ракетами також відчутні проблеми. Якщо раніше Росія виготовляла в рік не більше 200 одиниць (залежно від типу), то зараз, наприклад, вони можуть вироблять 4 ракети "Іскандер" в місяць. Якщо говорити про Х-101, то це може бути 20 – 30 одиниць, але все залежить від запасів іноземних комплектуючих, яких у Росії залишилось дуже мало

"Кинджалів" у Росії не так вже й багато

У ГУР повідомили, що у Росії не так вже й багато"Кинджалів". Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ.

"Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн,

– повідомили в ГУР.

ГУР стежить за "ядерними рухами" ворога

Українська розвідка запевнила, що постійно відстежує переміщення всіх носіїв і стежить за активними заходами, які може проводити чи проводить 12 Головне управління міністерства оборони Росії, що відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.

Це процес непростий, але ми маємо досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися, починаючи з 2014 року. Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії,

– мовиться у повідомленні.

Від чого залежить успіх Росії на фронті

У ГУР повідомили, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені.

Також багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну.