Заперечував Голодомор і був "частиною русского мира": помер історик Петро Толочко

Помер відомий український історик, археолог, академік НАН України Петро Толочко. Науковцю було 86 років.

Про смерть Толочка 28 квітня повідомив народний депутат України II скликання Дмитро Степанюк. Зауважимо, що Толочко, попри свій вагомий внесок у науку, відзначався проросійськими поглядами.

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Російські ЗМІ повідомляють, що Толочко помер у клініці "Феофанія" в Києві. Причина смерті – "комплекс різноманітних хвороб".

Називав себе частиною "русского мира"

Щодо проросійських поглядів науковця, то відомо, що він заперечував Голодомор як геноцид українців. Також був автором низки публікацій критичного характеру на тему подій Євромайдану та українського сьогодення в російських інтернет-виданнях. Підтримував погляди Путіна щодо історичної спадщини, пише "Главком".

У 2016 році у Києві націоналісти зірвали презентацію книги Толочка "Звідки пішла російська земля" в будівлі Росспівпраці. Вони забрали собі примірники книг "на сувеніри", замалювали табличку Росспівпраці балончиком, зірвали банер і герб Росії. Активісти пояснили свої дії тим, що науковець "возвеличує Росію".

У 2018 році Толочко брав участь у відкритті XXII Всесвітнього російського народного собору в Державному Кремлівському палаці в Москві за присутності Путіна та Патріарх Кирила, де назвав себе частинкою "русского мира". Після цього НАН України заявило, що це була особиста позиція Толочка, а не НАН.

18 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, науковець брав участь у круглому столі Російського історичного товариства під головуванням директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна. Захід було присвячено питанням вивчення історії України та приурочено до 368-ї річниці Переяславської ради.

Щоправда, після початку повномасштабної війни Толочко підписав Колективну заяву до Президії Російської академії наук від членів НАН України – іноземних членів РАН, у якій науковці заявили про засудження війни та вихід зі складу іноземних членів РАН.

Комуніст і перебіжчик

До слова, Толочко був народним депутатом III та IV скликань (травень 1998 року – березень 2002 року). Також його знають як громадського діяча.

У Раді Толочко відзначився дивною поведінкою. За даними ЗМІ, у політиці він був затятим комуністом і спершу потрапив до парламенту у складі "Громади" Павла Лазаренка.

У 2002 році "Радіо Свобода" писало, що академік пройшов до парламенту за списком Блоку Юлії Тимошенко. "Але потім настав час “линьки”, і Петро Петрович змінив колір". Причиною начебто стали суперечки з Тимошенко. У підсумку Толочко перейшов до блоку Литвина.

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Встановив справжній вік Києва

Толочко є автором майже 400 наукових праць, зокрема 25 монографій, серед яких "Історична топографія стародавнього Києва", "Древний Киев", "Історичні портрети", "Літописи Київської Русі" та інші.

Науковець зробив неабиякий внесок у дослідження історії східних слов'ян, Київської Русі та українського середньовіччя. Саме він встановив справжній вік Києва. Історик довів, що Києву саме 1500 років – це на 200 років більше, ніж прийнято було вважати раніше. Також у своїх роботах зазначав, що в X столітті Київ випереджав за розвитком інші європейські столиці.

Загалом щонайменше 15 років Толочко провів в археологічних експедиціях. Він відродив археологію древнього Києва, яка через низку історичних причин, зокрема після репресій 30-х років, була повністю знищеною.

Мав низку нагород

Орден князя Ярослава Мудрого III ступеня (16 травня 2013 року) – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (21 лютого 2003 року) – за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку історичної науки, активну громадсько-політичну та законотворчу діяльність.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (23 лютого 1998 року) – за визначний особистий внесок у розвиток археології, збагачення історичної науки фундаментальними дослідженнями про Київську Русь та стародавній Київ.

Толочко народився на Київщині у 1938 році. У 1960-му закінчив історико-філософський факультет Київського університету, а 1966 року – аспірантуру Інституту археології АН УРСР. Захистив кандидатську дисертація "Історична топографія стародавнього Києва" та докторську дисертацію "Київ і Київська земля в період феодальної роздрібненості Русі XII – XIII століть".