Вели бій під гімн України: як Луганський прикордонний загін давав відсіч бойовикам

У ніч на 2 червня 2014 року пролунали перші постріли з боку бойовиків в бік управління Луганського прикордонного закону. В облогу потрапили близько 170 прикордонників. ДПСУ оприлюднила записи розмов, які відкривають завісу над тим, що відбувалось в ту страшну ніч.

У той час правоохоронні органи та державні установи Луганська вже контролювали проросійські окупанти. Управління атакували близько 300 терористів.

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Восьмеро прикордонників отримали поранення

Українські прикордонники кажуть, що противник вів вогонь з дворів, дахів. Снайпери працювали навіть з квартир багатоповерхівок Кварталу Мирний. Восьмеро прикордонників були поранені. Коли вогонь на короткий час припинили, "важких" вдалось вивезти.

Українські захисники економили набої

Співробітники ДПСУ економили набої. До управління підійшли батьки прикордонників і 6 деморалізованих контрактників покинули позиції. Оборона тривала близько доби.

Бойовики повідомили про 21 загиблого

Аби підняти бойовий дух побратимів, Сергій Дейнеко, що тоді очолював Луганський прикордонний загін, наказав увімкнути гімн України. Під нього й українські герої захищали свої позиції.

Свої позиції вони залишили лише за наказом керівництва. Бойовики повідомили згодом про 21 загиблого та понад 40 поранених. Серед наших захисників втрат не було

Уривки записів телефонних розмов українських прикордонників:

Сергій Дейнеко, тоді начальник Луганського прикордонного загону: Снайпера наші зняли.

Олександр Біньковський, начальник Управління прикордонного АДПСУ: Серьога, то ви там ще 2 знищили?

Дейнеко: Так-так.

Біньковський: Молодець! А що їм боєприпаси підвезли?

Дейнеко: Так, трохи підвезли. Тому я залишаю по трохи.

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Андрій Кучеренко, тоді начальник Східного регіонального управління: Вже є відео, це вже хіт ютубу.

Дейнеко: Так?

Кучеренко: І є відео, як прикордонники дають бій і грає гімн.

Дейнеко: Взагалі і по місту… просто. Прикордонники – взагалі красені. Ніхто не дав їм відпір і так прикордонники пі**ять цю армію "Юго-Востока"

Кучеренко: Ввімкни їм гімн, хай ще пограє.

Дейнеко: Я на ніч їм ввімкну.

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