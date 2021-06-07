Агент ФСБ готував теракт в Україні: планував підірвати авто військового розробника

Правоохоронці затримали українця, якого завербували співробітники ФСБ Росії. Він планував підірвати авто керівника інституту Харкова, який працює над розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки і оборони України.

У Офісі генпрокурора повідомили, що чоловік спробував привести вибухівку в дію.

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На Луганщині запобігли терористичному акту

Правоохоронці у ході спецоперації запобігли вчиненню теракту агентом ФСБ Росії. Слідчі встановили кілька фактів про діяльність підозрюваного:

українець служив у лавах так званої "народної міліції ЛНР";

з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ Росії для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України;

для виконання завдань, він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів;

однак одного з його спільників у лютому 2021 році затримали.



На Луганщині затримали агента ФСБ Росії, який планував теракт / Фото Луганської облпрокуратури

Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території Росії до Сіверодонецька, де планував здійснити терористичний акт,

– повідомили у прокуратурі.

Чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій, заздалегідь підготовлений кураторами ФСБ Росії до автомобіля керівника інституту. Після цього його й затримали.

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У СБУ повідомили, що агент ФСБ хотів влаштувати теракт, щоб ліквідувати фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Ба більше, за терористичний акт карають позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

До речі, викриття здійснювали прокурори спільно зі слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях та співробітниками Департаменту контррозвідки СБУ.