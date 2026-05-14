ВАКС заборонив Єрмаку спілкуватись з гадалкою Веронікою "Феншуй"
Суд заборонив ексголові Офісу Президента Андрію Єрмаку спілкуватися з Веронікою "Феншуй" Анікієвич. Той раніше звертався до неї за послугами ворожки.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Які вимоги висунули до Єрмака?
Також список має й інші прізвища, зокрема Міндіч і Чернишов . Втім, у разі внесення застави, Єрмак не матиме таких обмежень.
Також Андрій Єрмак мусить повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також не покидати місто Київ і здати на зберігання свої паспорти та документи, які дають право на виїзд з України.
За Єрмака незабаром можуть внести заставу
Заставу для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести представники юридичної спільноти.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.
Єрмак заявив, що таких грошей у нього немає, водночас зазначив, що "працював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я".