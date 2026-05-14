24 Канал Новини України ВАКС заборонив Єрмаку спілкуватись з гадалкою Веронікою "Феншуй"
14 травня, 13:41
2

Сергій Попович
Основні тези
  • ВАКС заборонив Андрію Єрмаку спілкуватися з ворожкою Веронікою "Феншуй" Анікієвич та іншими особами.
  • Єрмак також повинен повідомляти про зміну місця проживання та не покидати Київ, здавши на зберігання паспорти.
Слухати новину 00:32 хв

Суд заборонив ексголові Офісу Президента Андрію Єрмаку спілкуватися з Веронікою "Феншуй" Анікієвич. Той раніше звертався до неї за послугами ворожки.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Які вимоги висунули до Єрмака?

Вищий антикорупційний суд заборонив ексголові Офісу президента спілкуватися з Веронікою "Феншуй" Анікієвич. Вона надавала Єрмаку послуги ворожки.

Також список має й інші прізвища, зокрема Міндіч і Чернишов . Втім, у разі внесення застави, Єрмак не матиме таких обмежень.

Також Андрій Єрмак мусить повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також не покидати місто Київ і здати на зберігання свої паспорти та документи, які дають право на виїзд з України.

За Єрмака незабаром можуть внести заставу

  • Заставу для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака можуть внести представники юридичної спільноти.

  • Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.

  • Єрмак заявив, що таких грошей у нього немає, водночас зазначив, що "працював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я".

