Порошенку обирають запобіжний захід: п’ятий президент прийшов до суду
Петро Порошенко прийшов до суду, де йому обирають запобіжний захід у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. П’ятий президент перебуває у судовій залі, під будівлею – сотні його прихильників.
Порошенко прийшов на суд
П’ятий президент Петро Порошенко прибув до Печерського районного суду, повідомляє 24 канал.
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Там відбувається засідання суду, на якому Порошенку обирають запобіжний захід у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Запобіжний захід політику обиратиме скандальний суддя Сергій Вовк.
Петрові Порошенку обирають запобіжний захід: дивіться відео
Що цьому передувало
Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на Офіс Генерального прокурора, що в Печерський суд подано заяву про перенесення засідання про обрання запобіжного заходу його підзахисному. З посиланням на те, що Порошенко не може з’явитися через похорон батька. Це – цинічна брехня.
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Він додав, що захист Порошенка також не отримував жодних сповіщень про це клопотання, ані офіційних, ані неформальних.
Родина не просила про це перенесення. Ми вважаємо, що це маніпуляція, і маніпуляція дуже лицемірна. Ми не просили і родина Порошенка не просила "піклуватися" таким чином про їхні почуття,
– повідомив Ілля Новіков.
Святослав Цеголко, який є прессекретарем Петра Порошенка, підтвердив на своїй сторінці у фейсбук, що похорон батька п'ятого президента перенесли на 19 червня.
Що відомо про підозру Порошенку
Раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Петру Порошенку підозру у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Прокуратура просить тримати Петра Порошенка під вартою з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.
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Яка ситуація під судом
Кількасот людей під судом вимагають справедливого розгляду справи та зупинити реванш, а також на екранах транслюють ролики з Петром Порошенком. Аби уникнути сутичок, охороняють Нацгвардія та поліція.
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