Петро Порошенко прийшов до суду, де йому обирають запобіжний захід у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. П’ятий президент перебуває у судовій залі, під будівлею – сотні його прихильників.

Порошенко прийшов на суд

П’ятий президент Петро Порошенко прибув до Печерського районного суду, повідомляє 24 канал.

Цікаво Запобіжний захід Порошенку: Офіс генпрокурора проситиме арешт і 10 мільйонів гривень застави

Там відбувається засідання суду, на якому Порошенку обирають запобіжний захід у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Запобіжний захід політику обиратиме скандальний суддя Сергій Вовк.

Важливо! Суддя Вовк відомий тим, що обирав міру покарання для Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка – фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета; засудив до ув’язнення Юрія Луценка; знімав арешт з майна нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Петрові Порошенку обирають запобіжний захід: дивіться відео

Що цьому передувало

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на Офіс Генерального прокурора, що в Печерський суд подано заяву про перенесення засідання про обрання запобіжного заходу його підзахисному. З посиланням на те, що Порошенко не може з’явитися через похорон батька. Це – цинічна брехня.

Дивіться стрім з-під суду:

Він додав, що захист Порошенка також не отримував жодних сповіщень про це клопотання, ані офіційних, ані неформальних.

Родина не просила про це перенесення. Ми вважаємо, що це маніпуляція, і маніпуляція дуже лицемірна. Ми не просили і родина Порошенка не просила "піклуватися" таким чином про їхні почуття,

– повідомив Ілля Новіков.

Святослав Цеголко, який є прессекретарем Петра Порошенка, підтвердив на своїй сторінці у фейсбук, що похорон батька п'ятого президента перенесли на 19 червня.

Що відомо про підозру Порошенку

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Петру Порошенку підозру у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Прокуратура просить тримати Петра Порошенка під вартою з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.

Читайте також Помер Олексій Порошенко: політики висловлюють співчуття родині п'ятого президента України

Яка ситуація під судом

Кількасот людей під судом вимагають справедливого розгляду справи та зупинити реванш, а також на екранах транслюють ролики з Петром Порошенком. Аби уникнути сутичок, охороняють Нацгвардія та поліція.

Дивіться фото (кореспондентів 24 каналу): що відбувається під судом

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: