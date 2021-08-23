"Запоріжсталь" підняв прапор України на найвищій точці над річкою Дніпро

До Дня Державного прапора та на честь 30-річчя Незалежності України комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" встановив національний прапор на вантовому мосту в Запоріжжі.

Величезний стяг розташований на пілоні вантового моста, що будується в рамках програми "Велике будівництво". Це найвища точка над річкою Дніпро – у 95 метрах від поверхні води.

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Як встановлювали прапор

Спеціально для установки був пошитий прапор розміром 41х27 метра. Враховуючи особливі вітрові навантаження, які відчувають конструкції над річкою, по всій площі прапора прошиті спеціальні стропи і зроблені повітряні клапани, щоб знизити парусність і зберегти його цілісність.

Спільно з будівельною компанією Onur і групою монтажників-висотників компанії "Промальпінізм", полотно прапора загальною площею 1100 квадратних метрів на спеціальній монтажній металевій балці, підняли на пілон і надійно закріпили. Монтаж конструкції тривав близько трьох днів.

До 30-го Дня Незалежності України металургам Запоріжсталі хотілося піднести місту особливий подарунок. Ми встановили величезний державний прапор на головний пілон вантового моста посеред Дніпра, який видно з багатьох точок міста, що уособлює нашу підтримку країни в будівництві і зміцненні сильної незалежної України,

– зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Також державний прапор було піднято на найвищій точці "Запоріжсталі" – колошнику доменної печі №3 на висоті 85 метрів. Оновлено державні прапори на всіх адміністративних будівлях підприємства, додатково встановлено національні прапори на головних пішохідних прохідних підприємства.

У 2021 році керівна компанія "Запоріжсталі", "Метінвест", відзначає 15-річчя з дня заснування. "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні та металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах світу. Компанія контролює весь виробничий ланцюжок - від видобутку руди і вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової продукції.