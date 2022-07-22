Окупанти випустили майже 20 ракет: в ОВА розповіли, що за вибухи чули в районі Запоріжжя

У Запоріжжі 22 липня місцеві жителі чули гучні звуки вибухів. Це була масована атака з "Градів" по області.

За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Однак більшість снарядів втопились у Дніпрі поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське.

Мабуть, окупантам стало зовсім скрутно без їжі, що вони почали глушити рибу таким чином. Карасів шкода, росіян – ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями,

– сказав Олександр Старух.

Старух закликав людей зберігати спокій. У разі оголошення повітряної тривоги слід швидко спуститись в укриття. Також він нагадав, що не можна розголошувати інформацію про "прильоти".

Звуки долинали із сусідніх районів

Секретар Запорізької міської ради Олександр Куртєв пояснив, що гучні звуки, які чули мешканці Запоріжжя, долинали із Запорізького та Василівського районів. Загалом було 4 гучних вибухи.

В обласному центрі ситуація залишається стабільною. "Прильотів" не зафіксовано.

Звуки вибухів, які чули в Запоріжжі: дивіться відео

Ракетний удар по Запоріжжю

російські окупанти 13 липня вгатили по Запоріжжю і влучили в одне з цивільних підприємств. Руйнування були серйозні.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки постраждали 16 людей. Усім одразу надали медичну допомогу, п'ятьох довелось госпіталізувати.

Ситуація в регіоні

За минулу добу ситуація на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Впродовж 21 липня окупанти 67 разів обстріляли позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Впродовж минулої доби до ГУНП у Запорізькій області, надійшло 6 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Тим часом у Запоріжжі продовжують приймати мешканців тимчасово окупованих територій. За вчорашній день до міста евакуювали 1 686 людей, з них 482 – діти.

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