На Запоріжжі 7 людей отруїлися чадним газом: серед них діти
4 лютого 2022 , 10:49Читать новость на русском
У селі Переможне, що на Запоріжжі, 3 лютого чадним газом отруїлися семеро людей, серед них четверо дітей. Сталося це через несправне пічне обладнання.
На місце надзвичайної події оперативно прибули 2 рятувальні бригади, які надали першу допомогу постраждалим.
Важливо Вцілів лише старший син: подробиці трагедії на Вінниччині, де вчаділа ціла сім'я
Серед тих, хто отруївся чадним газом:
- 56-річний чоловік,
- 34-річна та 38-річна жінки,
- четверо дітей – троє дівчат підлітків та 3-місячне немовля.
Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу.
В якому стані постраждалі
Всі потерпілі перебувають у лікарні селища міського типу Якимівка. Медики спершу оцінили стан потерпілих як середньої важкості. На ранок 4 лютого пацієнти перебували в задовільному стані – загрози життю немає.
Що відомо про чадний газ та чому він такий небезпечнийПотрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Таким чином людина гине від отруєння. Після однієї години перебування в приміщенні, у повітрі якого міститься лише 0,1% чадного газу людина непритомніє.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.
- Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.
- Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.
- Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади.
- Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.
- Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.
Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео