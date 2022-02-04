На Запоріжжі 7 людей отруїлися чадним газом: серед них діти

4 лютого 2022 , 10:49
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Джерело:

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради

У селі Переможне, що на Запоріжжі, 3 лютого чадним газом отруїлися семеро людей, серед них четверо дітей. Сталося це через несправне пічне обладнання.

На місце надзвичайної події оперативно прибули 2 рятувальні бригади, які надали першу допомогу постраждалим. 

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Серед тих, хто отруївся чадним газом:

  • 56-річний чоловік,
  • 34-річна та 38-річна жінки,
  • четверо дітей – троє дівчат підлітків та 3-місячне немовля.

Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу.

В якому стані постраждалі

Всі потерпілі перебувають у лікарні селища міського типу Якимівка. Медики спершу оцінили стан потерпілих як середньої важкості. На ранок 4 лютого пацієнти перебували в задовільному стані – загрози життю немає.

Що відомо про чадний газ та чому він такий небезпечний 

Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Таким чином людина гине від отруєння. Після однієї години перебування в приміщенні, у повітрі якого міститься лише 0,1% чадного газу людина непритомніє.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  1. Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.
  2. Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.
  3. Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.
  4. Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади.
  5. Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.
  6. Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова