У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи

Окупанти російської армії продовжують тероризувати українські міста. Зранку 7 жовтня в Запоріжжі чули звук вибуху.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Вибух в Запоріжжі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Так, сирени повітряної тривоги почали лунати в Запорізькій області о 9:18. Невдовзі в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про небезпеку для регіону.

Жителів проінформували про КАБ в напрямку міста.

Пуск КАБ в напрямку Запоріжжя,

– ішлося в повідомленні о 9:26.

Вже через кілька хвилин журналісти повідомили, що у Запоріжжі було чутно звук вибуху.

Ближче 10 ранку, а саме о 9:51, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.