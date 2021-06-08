У Запоріжжі чоловік поскандалив у супермаркеті через 1 копійку: відео

У Запоріжжі чоловік влаштував розбірки в одному з супермаркетів. Скандал виник через те, що касирка не дала йому 1 копійку решти.

Покупець обурився, чому в магазині ціни не округлюються, а вказуються без однієї копійки. Відео конфлікту виклали в соцмережі очевидці.

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У супермаркеті Запоріжжя виник скандал через 1 копійку

Чоловік розраховувався за товари на касі в супермаркеті, коли виявив, що працівниця не віддала йому решту. Мовиться про 1 копійку.

Співробітники спробували пояснити, що такі ціни були завжди, до того ж не тільки в їхній мережі магазинів. Вони підкреслили, що з обігу наразі виведені монети номіналами 1, 2, 5 копійок.

Втім незадоволений клієнт заявив, що людей обманюють, коли вказують на цінниках цифри, на кшталт 12,99. Мовляв, таким чином супермаркети наживаються на покупцях.

На вас працюють кращі уми, аналітики, щоб забрати з мене 1 копійку. Мої грошима користуєтесь. А мільйони як робляться,

– наголосив він.

Касири також зауважили, що і клієнти не доплачують копійки, коли розраховуються за товар. Наприклад, якщо продукція коштує 12,44 гривні, то люди платять лише 12,40. А ці 4 копійки списуються.

Чоловік поскандалив через 1 копійку решти: дивіться відео

У коментарях до допису чимало людей підтримало невдоволеного покупця. Мовляв, касири зобов'язані дати решту, якщо це й 1 копійка. Втім деякі користувачі вважають, що такі ціни на продукти встановлені правильно: