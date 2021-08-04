На Запоріжжі чоловік на смерть збив власну дружину, а тоді втік з місця злочину

У Мелітополі 3 серпня чоловік автомобілем смертельно травмував власну дружину. Після цього він втік з місця ДТП. Для розшуку зловмисника правоохоронці вводили операцію "Перехват".

До поліцейських вночі 3 серпня надійшло повідомлення від жителя міста про те, що він став свідком моторошної події.

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Чоловік збив автівкою дружину

Очевидець розповів, що поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Інтеркультурній автомобіль збив жінку та поїхав з місця ДТП.

Туди вирушили правоохоронці. Вони з'ясували, що біля будинку стався гучний конфлікт між подружжям, яке там мешкало.

Після цього 35-річний п'яний чоловік сів за кермо автомобіля "ГАЗ-2705", почав рух по зеленій зоні дворової території та наїхав на свою 26-річну дружину.

У результаті жінка отримала важкі травми та померла на місці. А винуватець аварії втік.



У Мелітополі чоловік наїхав на дружину / Фото Нацполіції

Поліція вводила операцію "Перехват"

Після цього для розшуку зловмисника поліція ввела операцію "Перехват". Правоохоронці склали опис автомобіля та розіслали орієнтування до територіальних відділів поліції. Приблизно через 5 годин чоловіка затримали у місті Оріхові Запорізької області.

Обстеження підтвердило, що він був п'яний.

За фактом інциденту поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватця аварії затримали, а авто – вилучили.

Наразі вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання для нього запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.





Зловмисника затримали через 5 годин після ДТП / Фото Нацполіції