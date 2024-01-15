У районі Запоріжжя зранку лунали вибухи: в ОВА розповіли про роботу Сил оборони

У районі Запоріжжя зранку пролунали вибухи. До слова, повітряна тривога в області оголошена не була.

Вибухи пролунали близько о 09:28. Як уточнили в ОВА, ці звуки були пов'язані з роботою Сил оборони.

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Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, над Запоріжжям помітили ворожий розвідувальний безпілотник. ЗСУ оперативно виявили його та знищили.

Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 – робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику. Ціль знищено,

– уточнив Малашко.

Ворог обстрілював Запорізьку область протягом доби

В ОВА також повідомили, що росіяни протягом доби обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області. Загалом, було зафіксовано 84 удари.

Ворог атакував Запоріжжя з РСЗВ, ударних безпілотників та артилерії. В ОВА надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На щастя, минулося без постраждалих.

Росіяни зазнають втрат на окупованих територіях Запоріжжя

Окупанти намагаються атакувати на Запорізькому напрямку, однак успіху не мають й окупанти лише зазнають втрат. Так, за даними Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного.

Однак ворог не зважає на втрати й продовжує перекидати на окуповані території Запорізької області нову техніку. Втім Сили оборони продовжують нищити окупанта. Зокрема, 4 січня у Токмаку пролунали потужні вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після прильотів почалася детонація.

Ймовірно, під ударом міг опинитися склад боєприпасів.