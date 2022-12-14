На Запоріжжі чули вибухи: що каже влада

Росіяни не полишають спроб атакувати Україну та завдати шкоди цивільному населенню. Зранку 14 грудня у багатьох регіонах країни пролунала повітряна тривога.

Під час цього у Запоріжжі містяни почули звуки вибухів. Після закінчення тривоги, влада пояснила, що трапилося.

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Планам ворога не судилося справдитися

Вранці 14 грудня у Запоріжжі та області аж двічі лунали сирени. Вперше вони загули о пів на 5 ранку.

Тривога тоді тривала близько години. Вдруге сигнал сповістив про небезпеку о 10 ранку, небезпека минула так само приблизно за годину.

Під час другої повітряної тривоги місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Виявилося, що це була робота ППО, яка відбивала атаку окупантів.

Про це розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Він подякував українським захисникам за вправність та захист.

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