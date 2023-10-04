У Запоріжжі чули звуки вибуху: людей попереджають про загрозу
Джерело:Суспільне
У Запоріжжі вдень 4 жовтня пролунав вибух. Раніше жителів попередили про ракетну загрозу.
Офіційних підтверджень або спростувань інформації про вибух не було. Водночас у мережі пишуть, що над Запорізькою областю знову зафіксували ворожий БпЛА.
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Повітряну тривогу на території області оголосили близько 14:55. Людей попросили негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Окрім того, не можна публікувати у мережі фото та відео з місць прильотів.
Також українцям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Росія веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами, але й фейками.
Українські спецпризначенці десантувалися у Криму
У ГУР МО заявили, що українські спецпризначенці десантувалися у тимчасово окупованому Криму. Стало відомо, що участь в операції брали спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Окупантам завдали колосальних втрат. Так ще один день наближає Крим до звільнення.