У Запоріжжі чутно вибухи

Запорізьку область ворог атакував із повітря уночі 29 вересня. Місцеві жителі почули вибухи.

Суспільне повідомило про це у соціальних мережах. Перед цим Повітряні сили попередили про активність авіації ворога.

Дивіться також Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку: у Силах оборони розкрили подробиці

Повітряна атака на Запоріжжя 29 вересня: що сталося

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 05:17 вранці 29 вересня. Одразу Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації ворога на південно-східному та східному напрямках.

Моніторингові спільноти водночас уточнили, що ворожі літаки запускають кориговані авіаційні бомби (КАБи) у бік міста Запоріжжя. За кілька хвилин місцеві почули вибух.

Потім авіація ворога зайшла на повторні пуски, і так кілька разів. Наразі інформації про влучання чи інші наслідки атаки немає.

Зауважимо, що цієї ночі ворог атакував і дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, постраждала Одеська область, там чули гучні вибухи.