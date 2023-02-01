Йшли пішки по "дорозі життя": 10 депортованих українців на Запоріжжі вирвались з окупації

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованих територій. Нещодавно 10 депортованих жителів змогли вирватися із полону до Запоріжжя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, 45 днів тому загарбники закрили основний шлях евакуації для жителів в окупації.

Важливо Вивозять невідомо куди: жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію

10 депортованим українцям вдалося вирватися з окупації

Як розповів Федоров, загарбники щотижня викладають у пропагандистських ЗМІ ролики про те, як депортують українців за межі окупації.

Людей звинувачують у всіх "гріхах" "руского міра": проукраїнська позиція, допомога силам спротиву, диверсійна діяльність тощо,

– зазначив мер.

Так, на камеру людей майже без речей відправляють йти пішки 10 кілометрів "сірою зоною" у бік Запоріжжя. Однак поза камерами вони зникали безвісти. Ймовірно, депортованих повертали в полон.

За словами Федорова, ввечері 31 січня 10 депортованих людей все ж змогли врятуватися з полону. Мер зазначив, що вони йшли пішки по "дорозі життя". У підсумку українська сторона доставила їх до Запоріжжя.

"Уточнюємо деталі щодо перших в цьому році жителів, які змогли вирватися з окупації", – додав міський голова.

Куди росіяни депортують українських дітей

Окупанти депортували українських дітей у щонайменше 57 регіонів Росії. Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Наразі дуже важко визначити, скільки дітей депортувала Росія. Адже країна-агресорка не надає доступу до цього процесу. Кількість вивезених дітей варіюється – за різними даними, це від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх.

Проте певна кількість дітей таки опинилася на території Росії без батьків чи законного представника. Перша група – це так звані воєнні сироти, чиї родичі були затримані під час фільтраційних заходів або вбиті окупантами.