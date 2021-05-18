У Запоріжжі двоє школярок отруїлися невідомою речовиною

У Запоріжжі 17 травня двоє школярок отруїлися невідомою речовиною. Дівчат забрали до лікарні.

Інцидент стався у школі у Хортицькому районі міста. Дівчатам по 11 років.

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Школярки у лікарні

Дівчатам надали допомогу, але довелось їх госпіталізувати з отруєнням. На місці працювали 1 фельдшерська та 1 лікарська бригади.

Місцеве видання "Depo Запоріжжя" пише, що поліція не отримувала повідомлення за цим фактом.

Інші інциденти з отруєннями: останні новини

На Чернігівщині на початку травня сталась трагедія. У реанімації обласної дитячої лікарні в Чернігові після отруєння грибами помер 7-місячний хлопчик. Перед тим померла його сестричка, якій було 5 років. Гриби зібрала та приготувала їхня матір.

На Одещині у березні зафіксували спалах кишкової інфекції в місцевій школі. Отруїлись 8 дітей. Їх забрали до лікарні з діагнозом ентероколіт.

ентероколіт. У Кам'янко-Дніпровському районі на Запоріжжі у квітні жінка отруїлась і згодом померла. Повідомляють, що вона випила отруйну речовину для обробки рослин. Невідомо, чи це була випадковість.

У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток протизапального препарату. Потім вона опинилася в реанімації з гострим отруєнням.



Що робити при отруєнні / Інфографіка 24 каналу