У Запоріжжі двоє школярок отруїлися невідомою речовиною

18 травня 2021 , 11:25

Джерело:

Запорізький центр екстреної медичної допомоги

У Запоріжжі 17 травня двоє школярок отруїлися невідомою речовиною. Дівчат забрали до лікарні.

Інцидент стався у школі у Хортицькому районі міста. Дівчатам по 11 років.

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Школярки у лікарні

Дівчатам надали допомогу, але довелось їх госпіталізувати з отруєнням. На місці працювали 1 фельдшерська та 1 лікарська бригади. 

Місцеве видання "Depo Запоріжжя" пише, що поліція не отримувала повідомлення за цим фактом.

Інші інциденти з отруєннями: останні новини

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  • У Кам'янко-Дніпровському районі на Запоріжжі у квітні жінка отруїлась і згодом померла. Повідомляють, що вона випила отруйну речовину для обробки рослин. Невідомо, чи це була випадковість.
  • У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток протизапального препарату. Потім вона опинилася в реанімації з гострим отруєнням.


Що робити при отруєнні / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Ольга Музика