У Штабі оборони Запорізького краю підтвердили інформацію. Зазначили, що за попередньою інформацією обстріл вели за територією міста.

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Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що у Запоріжжі спрацювали сигналізації автомобілів.

"Одразу в кількох районах міста Запоріжжя було чутно вибухи. За містом видніється дим. Друзі, не повідомляйте про місця, поки немає офіційної інформації про події, що б це не було", – наголосив Гончаренко.

Вибухи на Херсонщині

Щодо Херсонської області, то тут вибухи чули у Каховському районі, зокрема, поблизу Чаплинки. Місцевих мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.