На Запоріжжі контроль за українцями, але місцями ворог хоче встановити свій режим

У Запорізькій області, в окупованих населених пунктах ситуацію контролює українська влада. Водночас ворог намагається встановити там поліцейський режим.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про ситуацію на Запоріжжі станом на 18:00 7 березня.

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Ситуація у Запорізькій області

За словами Старуха, противник готується до наступу, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

В окупованих населених пунктах: Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар – ситуацію контролюють очільники місцевих громад.

Після ганебного вторгнення окупаційних військ вони налагоджують життєдіяльність на місцях,

– пояснив глава ОВА.

Водночас росіяни намагаються встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на цивільних.

Старух наголосив, що військові та український народ кожного дня показують, як потрібно боротися за свободу Запорізької області, і як би важко не було, та соромно перед майбутніми поколіннями не буде.

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