У Запоріжжі оголосили про тривогу. Мешканці міста повинні якнайшвидше дістатися до укриттів.

У Запоріжжі лунають сирени. Мешканців міста просять якнайшвидше йти до найближчих укриттів та перебувайте там, поки не оголосять відбій тривоги.

Це важливо Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені

Під час сирени потрібно швидко прийти до укриттів й допомогти старшим людям та дітям.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!