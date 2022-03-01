У Запоріжжі лунають сирени
1 березня 2022 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Запоріжжя
У Запоріжжі оголосили про тривогу. Мешканці міста повинні якнайшвидше дістатися до укриттів.
У Запоріжжі лунають сирени. Мешканців міста просять якнайшвидше йти до найближчих укриттів та перебувайте там, поки не оголосять відбій тривоги.
Це важливо Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені
Під час сирени потрібно швидко прийти до укриттів й допомогти старшим людям та дітям.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!