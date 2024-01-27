Загроза балістичного удару минула: у Києві та низці областей – відбої повітряної тривоги

Росія знову запускала дрони та ракети проти України. Повідомляють, що вже пролунали вибухи.

Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18-е місце найсильніших армій світу