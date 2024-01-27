Загроза балістичного удару минула: у Києві та низці областей – відбої повітряної тривоги
Росія знову запускала дрони та ракети проти України. Повідомляють, що вже пролунали вибухи.
Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.
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Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах. Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває. У Полтаві – повторні вибухи. Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області. У Кременчуці також повідомляють про вибухи. У Полтаві пролунали вибухи. На Харківщині пролунали повторні вибухи. Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука. У Харкові пролунали вибухи. Повідомили про ракети на Кременчук. Загроза балістики зі Сходу. Відбій загрози удару дронів у областях. У Запоріжжі пролунали вибухи. Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя. Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину. Повітряні сили попередили про загрозу використання ворожих БпЛА у Запоріжжі.
Локаційно чисто
Загроза для Харківщини та Кіровоградщини, – моніторингові канали
Ракети на Полтаву та Кременчук
У Запоріжжі вибухи
У Запоріжжі загроза використання БпЛА
Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах.
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває.
У Полтаві – повторні вибухи.
Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області.
У Кременчуці також повідомляють про вибухи.
У Полтаві пролунали вибухи.
На Харківщині пролунали повторні вибухи.
Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука.
У Харкові пролунали вибухи.
Повідомили про ракети на Кременчук.
Загроза балістики зі Сходу.
Відбій загрози удару дронів у областях.
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя.
Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину.
Повітряні сили попередили про загрозу використання ворожих БпЛА у Запоріжжі.