Загроза балістичного удару минула: у Києві та низці областей – відбої повітряної тривоги

27 січня 2024, 20:35
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Росія знову запускала дрони та ракети проти України. Повідомляють, що вже пролунали вибухи.

Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.

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20:34, 27 січня

Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах.

20:11, 27 січня

Локаційно чисто

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває.

20:10, 27 січня

У Полтаві – повторні вибухи.

20:07, 27 січня

Загроза для Харківщини та Кіровоградщини, – моніторингові канали

Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області.

20:06, 27 січня

У Кременчуці також повідомляють про вибухи. 

20:05, 27 січня

У Полтаві пролунали вибухи.

20:05, 27 січня

На Харківщині пролунали повторні вибухи.

20:03, 27 січня

Ракети на Полтаву та Кременчук

Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука.

20:00, 27 січня

У Харкові пролунали вибухи.

20:00, 27 січня

Повідомили про ракети на Кременчук.

19:58, 27 січня

Загроза балістики зі Сходу.

19:52, 27 січня

Відбій загрози удару дронів у областях. 

19:23, 27 січня

У Запоріжжі вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи.

19:17, 27 січня

Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя.

19:03, 27 січня

Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину.

18:50, 27 січня

У Запоріжжі загроза використання БпЛА

Повітряні сили попередили про загрозу використання ворожих БпЛА у Запоріжжі.

Автор: Вікторія Кульженко