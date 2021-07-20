У Запоріжжі маршрутка зіткнулась з легковиком: постраждали 13 людей, серед них 2 дітей – фото

У Запоріжжі сталася ДТП за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля. Унаслідок зіткнення постраждали 13 людей, серед яких двоє – діти.

Аварія відбулася 19 липня близько 17 години на регульованому перехресті вулиць Говорухи та Магара. На місце події працювала слідчо-оперативна група та медики.

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Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті вулиць Говорухи та Магара, допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter,

– повідомили у поліції.

Постраждали 13 людей

У момент зіткнення у салоні маршрутки перебували 10 людей, а в автомобілі – двоє.

Унаслідок ДТП водій громадського транспорту та пасажири автобуса та автомобіля – зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

Загалом за медичною допомогою звернулись 13 осіб, з них двоє неповнолітніх дітей.

За фактом аварії, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони з'ясовують усі обставили інциденту та просять свідків допомогти у встановленні деталей.



У Запоріжжі маршрутка зіткнулась з легковиком / Фото Нацполіції