На Запоріжжі молодики підпалили ворожий БТР, вкрали автомати і з них вночі обстріляли окупантів

У Запорізькій області окупанти намагаються заїхати в села, зокрема для того, щоб пограбувати їх. Однак проросійським бойовикам нічого не вдається.

Адже місцеві жителі всіма силами захищають свій регіон. Не виняток і мешканці Василівки. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Як хлопці захистили Василівку

У Василівці молоді хлопці об'єдналися в невеличкі загони самооборони, зробили коктейлі Молотова та підпалили бронетранспортер, який стояв неподалік населеного пункту. Він зупинився, адже не мав палива.

Як молоді хлопці захистили Василівку: дивіться відео



Поки російські бійці пішли шукати, де взяти паливо, хлопці спалили БТР, забрали з нього автомати, які покидали бійці і з них вдарили вночі по тентованій машині з особовим складом, яка проїздила місцевою дорогою.

Говорять приблизно про 10 "200-х" серед російського війська,

сказав журналіст.

Він зауважив, що окупанти ошаленіли. Наразі вони намагаються у Василівці відшукати тих, хто їм накапостив.



Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу