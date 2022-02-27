У Запоріжжі оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

Зранку 27 лютого у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста слід терміново сховатися в укриттях.

Сирени у місті почали звучати 27 лютого близько 6:55. Про це повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

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