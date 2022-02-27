У Запоріжжі лунає сигнал тривоги. Всіх жителів міста закликають негайно відправлятися в укриття.

Про це повідомили о 8 годині ранку повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Всі укриття Запоріжжя – за посиланням.

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Незадовго до цього була інша тривога

Це вже друга тривога за кілька годин. Сирени в місті запустилися за годину після того, як люди вийшли з укриттів

До речі, напередодні Автодор емоційно звернувся до російських окупантів. Їх попередили про летальні наслідки нападу на місто. "Окупанте, якщо на Запорізькому мосту буде хоч подряпина, тебе відправлять до предків негайно!", – написали містяни.



Як діяти у випадку сигналу тривоги / Зображення Центру стратегічних комунікацій

Читайте текст допису Анатолія Куртєва:

Спускайтеся в укриття якнайшвидше!!!