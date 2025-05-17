У Запоріжжі та на околицях пролунали вибухи

Увечері 17 травня Росія запустила по Україні ударні дрони. На Запоріжжі чули вибухи.

Повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА була оголошена у Запорізькій області о 19:27, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 19:29 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що у регіоні працюють сили ППО по російських дронах. Він закликав українців залишатися до відбою в укриттях.

О 19:32 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" перебувають на півночі Запорізької області і рухаються курсом на Запоріжжя.

Нагадаємо, що вранці 17 травня Росія вдарила "Ланцетом" по рейсовому мікроавтобусу поблизу Білопілля, що на Сумщині. Внаслідок атаки загинули 9 людей, серед них подружжя Олени Євтушенко та Ігоря Василини.

Трагедію прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що цей удар відбувся на наступний день після прямих переговорів Росії та України у Стамбулі. Макрон висловив переконання, що Трамп "відреагує на цинізм Путіна".