Росіяни не можуть захищати всю лінії фронту у Запорізькій області: в ISW пояснили рух окупантів

Аналітики вважають, що росіяни у напрямку Запоріжжя не можуть захистити критично важливі райони фронту. Це відбувається на тлі збільшення атак Збройних Сил України по позиціях ворога та їхньому матеріально-технічному забезпеченню.

Відповідну інформацію 2 грудня повідомили в американському Інституті вивчення війни. За їхніми даними, російські окупанти можуть відводити свої війська на Запоріжжі, щоб зменшити атаки ЗСУ по їхніх силах.

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Що відбувається у напрямку Запоріжжя

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що росіяни вже вивели чи виводять особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного, що на Запоріжжі. Окрім того, так звана окупаційна "влада" проводить у Бурчаку перепис населення. Роблять це тому, що готують майбутні евакуаційні заходи.

Так відомо, що сили ЗСУ вдарили по зосередженню військ окупантів в Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах, що на Запоріжжі. Аналітики припускають, що росіяни відводять свої сили саме для того, щоб зменшити вплив українських ударів на концентрацію живої сили росіян та на їхню техніку.

Ба більше, в американському Інституті вивчення війни також пояснили, що:

потенційний відхід окупантів з Пологів особливо примітний, адже селище розташоване на критичній розв'язці доріг;

окрім того, ворогам буде важче захищати Токмак від можливих операцій ЗСУ через те, що вони не контролюватимуть розв'язку доріг.

Відхід із критичної позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захищати всю лінію фронту в Запорізькій області та вибирають, де зосередити сили,

– заявили в ISW.

Проте додали, що ймовірним також є те, що російські окупати переорієнтовують угруповання в Запорізькій області. Тобто можуть повернути в ці населені пункти інші сили.

За даними заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова:

російські загарбники концентрують свої резерви на півночі Криму. Роблять це для того, щоб посилити свої війська на східному березі Херсонщини, а також в напрямку Оріхова, що на Запоріжжі;

Джанкой і прилеглі населені пункти – це найбільша російська військова база в Криму. Адже там багато ворожих військових та техніки;

Росія може тримати там свої резерви для підтримки цих ділянок фронту в Україні, чекаючи, що ЗСУ незабаром проводитимуть наступ на них.

Що відбувається на Запоріжжі

Керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко заявив, що російські окупанти в Запорізькій області передислоковують лікарню з тимчасово окупованих Пологів до Маріуполя. Окрім того, біля Пологів було чутно автоматні та кулеметні черги.

1 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що протягом останніх двох діб ЗСУ відпрацьовують по позиціях окупантів в області. Фронт не рушив, проте інтенсивність бойових дій збільшилася й це відбуватиметься надалі.

Окрім того, Олексій Арестович заявив, що ЗСУ знищили 500 окупантів і орієнтовно 50 одиниць їхньої техніки на Запоріжжі. Це трапилось біля Токмака.

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