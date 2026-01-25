Укр Рус
25 січня, 15:44
Окупанти відправили на штурм Запоріжжя "Урал-кабріолет" з піхотою

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські загарбники використовували модифікований "Урал-кабріолет" для штурму на Запоріжжі, але його знищили українські захисники.
  • Машина була обладнана засобами радіоелектронної боротьби проти дронів, і спроба штурму була зупинена завдяки дії двох українських захисників та підтримці FPV і артилерії.

Російські загарбники вирішили відправити на штурм Гуляйпільського напрямку модифікований "Урал-кабріолет", заповнений піхотою. Його знищили захисники України.

Відповідне відео опублікувала 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про російський штурм на "Урал-кабріолеті"?

У "Мілітарному пояснили", що окупанти намагалися прорватися у бік населеного пункту Добропілля в Запорізькій області, використовуючи модифіковану вантажівку.

Для цього з машини зняли базовий кузов та двері й встановили раму, за яку піхоті зручно триматися. А також змонтували засоби радіоелектронної боротьби проти дронів.

Захисники знищили "Урал-кабріолет" окупантів: дивіться відео

 

Також відео показали в 110 окремій механізованій бригаді. "Українці знищили не тільки Чорноморський флот, а й Сухопутні війська Російської Федерації", – прокоментували бійці.

"Ворог пішов у штурм, намагаючись прорватися та захопити нашу позицію. Але його зупинили двоє Захисників, які тримали рубіж впевнено, холоднокровно та героїчно. Вони стримували атаку доти, доки не підійшла підтримка: FPV та артилерія", – кажуть у 122 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Які останні новини про події на фронті?

  • Нещодавно у DeepState оновили мапу фронту. Аналітики пояснили, що  російські війська просунулися у Покровську, Сіверську та Костянтинівці в Донецькій області.

  • До слова, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що останнім часом Сили оборони активізували удари по оперативних тилах ворога. Він зазначив, що по росіянах прилітають не лише безпілотники, але й ракети.

  • Зокрема, українські воїни атакували дронами Селидове, що на Донеччині. Там, на тимчасово окупованій території, росіяни зберігали боєкомплекти. Це важливе досягнення, адже послаблює військові спроможності противника.