Окупанти відправили на штурм Запоріжжя "Урал-кабріолет" з піхотою
- Російські загарбники використовували модифікований "Урал-кабріолет" для штурму на Запоріжжі, але його знищили українські захисники.
- Машина була обладнана засобами радіоелектронної боротьби проти дронів, і спроба штурму була зупинена завдяки дії двох українських захисників та підтримці FPV і артилерії.
Російські загарбники вирішили відправити на штурм Гуляйпільського напрямку модифікований "Урал-кабріолет", заповнений піхотою. Його знищили захисники України.
Відповідне відео опублікувала 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Що відомо про російський штурм на "Урал-кабріолеті"?
У "Мілітарному пояснили", що окупанти намагалися прорватися у бік населеного пункту Добропілля в Запорізькій області, використовуючи модифіковану вантажівку.
Для цього з машини зняли базовий кузов та двері й встановили раму, за яку піхоті зручно триматися. А також змонтували засоби радіоелектронної боротьби проти дронів.
Захисники знищили "Урал-кабріолет" окупантів: дивіться відео
Також відео показали в 110 окремій механізованій бригаді. "Українці знищили не тільки Чорноморський флот, а й Сухопутні війська Російської Федерації", – прокоментували бійці.
"Ворог пішов у штурм, намагаючись прорватися та захопити нашу позицію. Але його зупинили двоє Захисників, які тримали рубіж впевнено, холоднокровно та героїчно. Вони стримували атаку доти, доки не підійшла підтримка: FPV та артилерія", – кажуть у 122 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.
Які останні новини про події на фронті?
Нещодавно у DeepState оновили мапу фронту. Аналітики пояснили, що російські війська просунулися у Покровську, Сіверську та Костянтинівці в Донецькій області.
До слова, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що останнім часом Сили оборони активізували удари по оперативних тилах ворога. Він зазначив, що по росіянах прилітають не лише безпілотники, але й ракети.
Зокрема, українські воїни атакували дронами Селидове, що на Донеччині. Там, на тимчасово окупованій території, росіяни зберігали боєкомплекти. Це важливе досягнення, адже послаблює військові спроможності противника.