На Запоріжжі окупанти замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває п'ятдесят третя доба повномасштабного вторгнення Росії до України. Окупанти готують провокації у Запорізькій області.
Про це 17 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що на Південнобузькому напрямку росіяни намагаються усіма зусиллями утримати загарбані території.
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"Поблизу населеного пункту Василівка Запорізької області противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", – розповіли у Генштабі.
Що загарбники роблять на окупованих землях
Росіяни вичерпують людський ресурс у війні. Через це вони мобілізують чоловіків з тимчасово окупованих територій. Зокрема, примусово до армії Росії забирають мешканців Ізюма.
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