У Запоріжжі під звуки сирен обвінчались дві пари: одна пара наступного ранку поїхала на фронт
Джерело:Суспільне новини
Запорізький храм святого Миколая Православної церкви України 25 лютого став укриттям для жителів під час перших сирен тривоги та розмістив людей, які не встигли дістатись бомбосховищ. Серед тих, хто ховався у церкві, виявились дві пари, які хотіли обвінчатись, повідомив настоятель храму отець Володимир.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Аліна Елєвтєрова.
Отець Володимир розповів, що перед вінчанням треба сповідатись і зробити додаткові приготування. Проте у цьому випадку процедуру вирішили максимально спростити, оскільки одна з пар мала наступного ранку добровольцями їхати на фронт.
Я спитав у них: "У вас хоча б обручки є?". Обручок не було, і магазини не працювали. Тож ми замість обручок використали кільця з-під брелків на ключі. Вони обвінчались, у них свідками була друга пара. Потім помінялися. В кінці свідки обмінялись номерами телефонів, щоб не втрачати контакт, бо не були до цього знайомі,
– розповів настоятель.
Храм святого Миколая у Запоріжжі не є бомбосховищем, але вони укривають людей в разі потреби та повітряної тривоги, повідомив священник.
Отець Володимир / Фото Суспільне
"Вночі були люди, які боялися, понад 10 осіб. Сьогодні, коли була сирена, чутно було обстріли. Ракети взірвались, тут було 50 осіб. Вчора було 20–30 людей", – додав отець Володимир.
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