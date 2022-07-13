Поцілили в одне з підприємств: у Запоріжжі підтвердили два прильоти

Близько 14:20 13 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї повідомили про звуки вибухів у Запоріжжі.

У Запоріжжі підтвердили два прильоти

Майже одразу після повідомлень про вибухи у Запорізькій обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію. Відомо про "приліт" двох російських ракет.

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Зазначається, що ворог поцілив в одне з підприємств міста. Офіційна інформація та деталі про наслідки згодом буде уточнена.

Запорізька ОВА закликає зберігати спокій, дотримуватися правил повітряної тривоги та не розголошувати інформацію, адже у такий спосіб допомагаєте ворогу.

Вночі 13 липня повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Через чергову загрозу ворожого обстрілу вночі 13 липня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Це трапилося приблизно о 2:45. Зокрема, сирени лунали на Донеччині, Харківщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині та Миколаївщині.

Станом на 3:30 у більшості областей загроза ворожого обстрілу зникла. Втім, під час тривоги встигли пролунати вибухи у Харкові, приблизно о 3:09.

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