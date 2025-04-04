На Запоріжжі працює ППО: росіяни атакують "Шахедами"

У ніч на 5 квітня окупанти вкотре запустили по Україні "Шахеди". Під прицілом агресора, зокрема, Запорізька область. По ворожих дронах працюють оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Вибухи у Запоріжжі 4 квітня

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 21:26. Голова ОВА попередив про загрозу ударних безпілотників.

О 22:08 Федоров заявив, що працює наша ППО. Уже незабаром тривогу оголосили також у Запоріжжі.

Запоріжжя, залишайтеся в укриттях! Декілька груп "Шахедів" у передмісті,

– написали Повітряні сили о 22:11.

Голова ОВА знову повідомив про роботу протиповітряної оборони.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.