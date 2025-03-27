На Запоріжжі вибухи: працює ППО, росіяни масово атакують "Шахедами"

Ввечері 27 березня росіяни знову вдарилися до терору дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку БпЛА на Запоріжжя

Повідомлення про вибухи надійшло о 19:58.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– попередив Федоров.

О 20:06 очільник ОВА знову написав про вибухи у регіоні.

Монітори повідомляють, що через та повз Запоріжжя пролітає близько 15 безпілотників.

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 18:08. Федоров заявив про загрозу ударних безпілотників.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що повітряна тривога лунає у багатьох регіонах України, атака ворожих БпЛА триває. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу оборонців неба.