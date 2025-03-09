У Запоріжжі працює ППО

Увечері неділі, 9 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. 24 Канал розкаже деталі.

Росіяни продовжують тероризувати українців і у будень, і у вихідний. Увечері 9 березня, у день народження Шевченка, вибухи вже пролунали в Сумах.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі 9 березня

О 20:06 Іван Федоров повідомив про роботу ППО в місті. Він разом із секретаркою Запорізької міської ради Регіна Харченко закликав запоріжців бути в безпечних місцях.

Близько восьмої вечора Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Тривогу на Запоріжжі оголосили близько сьомої вечора.

Втім, триває загроза і по "Шахедах". Моніторингові канали інформували про близько 4 БпЛА, які летіли повз Запоріжжя у напрямку Дніпровського району, а один дрон летів на місто. Імовірно, ворог запустив нові безпілотники з Халіно та з Орла.

Деякі місцеві телеграм-канали написали про роботу ППО по "Шахедах".

Наразі не відомо, чи є влучання у Запоріжжі чи інші наслідки атаки. Бережіть себе і будьте в укриттях!

Де зараз тривога в Україні

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