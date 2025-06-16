Ворог атакує Запоріжжя "Шахедами": працюють сили ППО
- Росіяни вкотре запустили "Шахеди".
- Ввечері на Запоріжжі працювала ППО по ворожих цілях.
Ввечері 16 червня росіяни вкотре тероризують регіони України дронами. Відомо, що на Запоріжжі працює ППО по ворожих цілях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА.
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Вибухи на Запоріжжі
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Близько о пів на 9 годину вечора була оголошена повітряна тривога у громадах Запорізької області.
Тоді ж Федоров інформував про загрозу ударних безпілотників по регіону.
Зазначимо, що о 20:25 в Повітряних силах попереджали про групу ворожих БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей у північно-західному напрямку.
Працює наша ППО,
– повідомив Федоров о 20:43.
Зауважимо, що тоді ж в ПС інформували про рух БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровську область.
Станом на 20:57 в регіоні, а також в низці інших областей України зберігається загроза атаки російськими дронами.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.