Продавчиня і не підозрювала, що у цей момент її знімають на відео. Згодом кадри розлетілося мережею.

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Інцидент трапився на Центральному ринку Запоріжжя, що на вулиці Жуковського. Продавчиня однієї з торгових точок намагалася перетворити огірки не першої свіжості в більш презентабельні. Водночас вона порушила не лише карантинні норми, але й будь-які санітарні правила.

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