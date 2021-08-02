Продавчиня і не підозрювала, що у цей момент її знімають на відео. Згодом кадри розлетілося мережею.
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Інцидент трапився на Центральному ринку Запоріжжя, що на вулиці Жуковського. Продавчиня однієї з торгових точок намагалася перетворити огірки не першої свіжості в більш презентабельні. Водночас вона порушила не лише карантинні норми, але й будь-які санітарні правила.
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Користувачі соцмереж не стримували себе в коментарях.
Реакція соцмереж
- "Фу, митиму тепер, про всяк випадок, городину тричі".
- "То не лише в Запоріжжі такі господиньки є".
- "Може вона раніше в клінінгу працювала?".
- "Жах, я в неї персики купувала. Завтра піду до неї, з пульверизатором".