Щоб мали свіжий вигляд: у Запоріжжі продавчиня на ринку плювала на овочі – огидне відео
Джерело:телеграм-канал "Днепр оперативный"
Свідками неприємного інциденту стали покупці на центральному ринку Запоріжжя. Продавчиня на одній з торгових точок вирішила "приправити" огірки слиною.
В мережу виклали відео, як жінка набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ймовірно, на її думку, так продукція мала б набути свіжішого вигляду.
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У Запоріжжі продавали на ринку опльовані овочі
У Запоріжжі на центральному ринку продавчиня однієї з точок, геть не соромлячись свідків, плювала на свій товар. У буквальному сенсі.
- Жінка набрала в рот води й "ополіскувала" з рота ящик з овочами.
Ймовірно, так вона хотіла надати огіркам свіжого вигляду, а для сильнішого ефекту ще й розтирала напльоване брудними руками.
- Усю цю процедуру можна побачити у відео, яке зняли на місці свідки й виклали у мережу.
Відео, звісно, не 18+, але людям зі слабкою психікою, можливо, його дивитися й не варто.
До публікації огидного відео зібралося чимало коментарів. Користувачі, що природньо, обурені такою хитрістю продавчині.
- А ще й наголошують, що така "гігієнічна процедура" може бути небезпечною для здоров'я тих, хто ці овочі купить.
Бо хто ж знає, які бактерії та віруси у такий спосіб могли на них потрапити.
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